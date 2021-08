日本資深動作演員千葉真一19日因新冠病毒引發肺炎,病逝於千葉縣的醫院,享壽82歳。他的24歲長子、演員新田真劍佑,20日在他自己的IG上貼出他幼時與父親互動的照片,以英語發文「No matter where I amyoull always be in my heart.Love you so much Dad(無論我在哪,你都會一直在我心中。爸爸,我真的愛你)」悼念父親。新田真劍佑因在國外工作、10月才會返回日本,未能送父親最後一程,同為演員的次男真榮田鄉敦20日參加了千葉真一的火葬儀式。

千葉真一專精武打動作演出,90年代他往亞洲及好萊塢發展,曾在港片《古惑仔6勝者為王》、《追殺比爾》、《玩命關頭3》中演出。他也創設了「JAPAN ACTION CLUB」(JAC,日本動作演員俱樂部)為日本演藝圈培養優秀武打演員。

千葉真一享壽82歳。(摘自日網)

幼時就曾受千葉真一指導的演員真田廣之透過經紀公司發文追悼,表示:「從小我就一直受到千葉先生指導。從他身上我學到『追求夢想』是多麼重要。」另一弟子湊祥希近期在《東京卍復仇者》中有出色演出,湊祥希在IG貼出他與千葉真一一起演出的照片,發文「想再看他的演出、想再對他傳達我的感謝,也想再跟老師一同工作」表示弔唁。