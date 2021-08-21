網路紅人筋肉媽媽8月初接種AZ疫苗後，就感到身體不適，近日檢查後發現，出現靜脈栓塞等情況，目前已開始服藥治療，但她也難過的表示，醫師告訴她，這種疾病可能終生都會復發，且服藥期間盡量不要做運動，這也讓她感到非常崩潰，「一個健身講師、教練，自己不能運動…」。

筋肉媽媽接種完AZ疫苗後，出現呼吸變喘、肚子疼痛等狀況，讓她感到相當不適，至醫院做檢查後發現，確認栓塞指數偏高，進行核子醫學檢查後得知，有肺栓塞的狀況，而目前她已開始吃藥治療，療程至少要3到6個月，醫師也建議，服藥期間不要做運動，「不然栓塞可能又會掉下來導致其他的威脅。真的是命運逼我轉行嗎？一個健身講師、教練，自己不能運動…」。

讓筋肉媽媽最難過的是，靜脈栓塞未來都有可能會再復發，而且藥的副作用就是身體出血可能性增加，例如月經量可能會變多，或是出現身體其他器官出血的可能，儘管機率很低，但仍讓她感到非常擔心。醫師也推測，她的栓塞出現在下肢，之後又轉移至肺部，「其實我昨天肚子痛也合理，腸腔靜脈也是可能有被塞住……反正不管塞在那裡，治療方式都是一樣的，就需要吃藥」。

醫生建議筋肉媽媽，等身體好轉後再施打第二劑疫苗，筋肉媽媽則苦惱地說，「雖然不能證明說是因為疫苗而導致了我栓塞，但是這個時間點，能不這麼聯想嗎？」，而得知自己目前無法施打第二劑，還得到靜脈栓塞，她只好轉念安慰自己，「至少或許是疫苗幫我發現自己有靜脈栓塞，才會好過一點」、「或許說上帝很照顧我吧，讓自己即時發現了開始治療，人生啊」。