8月21日凌晨，中國駐巴基斯坦大使館網站發布了關於瓜達爾東灣快速路項目遭遇自殺式襲擊的聲明。

聲明指出，8月20日，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。

聲明指出，中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

聲明稱，中國駐巴使館已在第一時間啓動應急預案，要求巴方妥善救治傷員，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

聲明強調，近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。