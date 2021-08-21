中國駐巴基斯坦大使館21日消息，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路專案，載有中國人員的車隊，20日遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷患送往瓜達爾醫院治療。中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

中國駐巴使館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷患，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲凶手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

環球網援引外媒消息稱，這起襲擊發生在當地時間19時左右，事發地點位於俾路支省瓜達爾。俾路支省政府發言人利亞卡特·沙瓦尼告訴該媒體， 襲擊造成了兩名兒童死亡，3人受傷。目前沒有組織對此宣稱負責。

當地警方聲明稱，有中國公民在事件中受輕傷。

此前，中企承建的巴基斯坦開普省達蘇水電站項目出勤班車今年7月14日也遭遇爆炸襲擊。巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦會見中國駐巴基斯坦大使農融，表示巴基斯坦非常重視與久經考驗的朋友的兄弟關係，將不遺餘力地保護在該國從事不同專案的中國公民的安全。

8月18日，國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長庫雷希通電話。王毅表示，中方讚賞巴方達蘇恐襲案調查工作取得的重要進展，希望巴方全力緝拿凶手，依法加以嚴懲，給兩國人民以交代，對企圖破壞中巴友好的勢力予以有力震懾。同時加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。