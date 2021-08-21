知名連鎖超市全聯福利中心，商品齊全、價格實惠，受到許多民眾青睞，其中也有不少「隱藏版美食」讓人一再回購，YouTuber「那個女生Kiki」日前就開箱10樣神級美食，讓她直呼CP值非常高！

「那個女生Kiki」經常在網路上開箱各式美食，日前她從粉絲推薦的全聯必吃美食中，統計出10大品項分別為：法式布蕾派、日式烤麻糬、鮭魚炊飯、酸辣湯、手工餛飩、去骨醉雞腿、十三香雞翅、月亮蝦餅、芋頭酥餅、番茄披薩。

其中「法式布蕾派」是全聯的長青甜點，早在2016年就是熱銷商品，還有前員工建議可以挑選「焦黑」一點的會比較好吃。此外像是酸辣湯、十三香雞翅、番茄披薩，都是非常難購買的品項，她也提到，這次全部開箱商品買下來只花了1千元。

最讓她驚豔的第一名商品則分別是「鮭魚炊飯」及「去骨醉雞腿」，前者價錢便宜、食材入味，CP值非常高；後者則是媲美餐廳級別的美味佳餚，無需料理就可以端上桌享用，無論是調味或是口感都很棒，是一道0缺點的懶人料理。

影片一出，也引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「布蕾派非常推薦！真的必買必吃，而且冰過更好吃」、「我都買過，我最愛布蕾派、酸辣湯、雞腿和芋頭酥餅」、「醉雞腿跟布蕾派吃過真的好吃」、「心目中的前三名跟我想的一樣」。