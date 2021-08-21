Volvo近年力推PHEV（plug-in hybrid electric vehicle，插電式混合動力車），擁有超過40km的純電續航里程、125km/h極速的電能驅動、平均超過40km/L的油耗表現，以油電雙驅續航力達700km等特色，品牌認為，Volvo PHEV雙能電動科技將是解決電動車里程焦慮的最佳解方，近期自台中起，接連至台南、台北及新竹等地於周末假日巡迴，民眾除可試駕Volvo PHEV車款，還可近距離觀賞自瑞典原廠空運來台的PHEV SPA展示底盤。

國際富豪汽車表示，自2019年在台上市以來，PHEV車款銷售量逐年成長，2020年更以158%年增率寫下紀錄，更獲得96.8%的超高車主滿意度。除繼續引進最新PHEV雙能電動車型，更在價格與售服等面向滿足市場期望，而為讓更多民眾深入認識Volvo PHEV雙能電動科技，舉辦「Volvo PHEV 雙能電動體驗展」，自本周（即日起至22日）於台中站起跑，依序於8月27至29日於台南、9月3至5日於台北及 9月10至12日於新竹等地巡迴，消費者可以挑戰數位互動遊戲換取精美小禮，歡迎親子同樂共渡愉快週末時光。

這次巡展焦點是從瑞典原廠空運一座PHEV SPA展示底盤，搭配IA機械手臂的掃描展演，讓參觀者能清楚認識底盤的重要功能，以及Volvo PHEV系統是如何智慧判別油電切換時機，應用到生活通勤的場景又能為油耗帶來多出色的表現。展區一旁的牆面以深入淺出的文字說明Volvo PHEV優勢，包含有別於其他品牌將電池置於車體正中央的目的，讓車體重心偏低，進而提升操控與反應，也可避免不幸事故發生時，電池受到車體擠壓或刺穿的風險，確保整體行車安全性；另一側的牆面將重達700kg、由6顆電池模組串聯而成的400V鋰電池組拆開解密，說明Volvo PHEV智慧電池管理科技是如何讓電池模組在15年後仍能保有70%電能容量。

活動現場除了一系列PHEV科技解密外，也透過寓教於樂的趣味互動體驗，引領在場大、小朋友瞭解PHEV雙能電動的特性與優勢。參觀的朋友可在 PHEV互動體驗區挑戰「動力極限挑戰賽」與「MILU GO!」兩款遊戲，挑戰成功將贈送原廠精美小禮物，每場次再抽3名幸運玩家送出VOLVO殺菌光空氣清淨機。

「Volvo PHEV 雙能電動體驗展」全台巡迴起跑」。（國際富豪汽車提供）