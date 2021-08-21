「台灣電影教父」導演李行19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，他一生對華語電影貢獻卓越，與他合作多部電影的秦漢、林鳳嬌深感不捨。藍委蔣萬安說，李行將電影工作視為一場馬拉松，如今他已有始有終的跑完全程，「李導演，謝謝您這麼多年來的堅持和付出，台灣電影有您真好！」

導演李行除了創作無數經典，更碰紅不少大明星，包括甄珍、鍾鎮濤、林鳳嬌以及李烈等人，也讓秦漢、張艾嘉拿下金馬獎，他也在1990年接下金馬執委會首任主席，積極推廣華語電影文化，離世消息一出，令各界惋惜不已。

蔣萬安說，「台灣電影教父」李行導演昨晚仙逝，他縱橫影壇超過一甲子，將一生都奉獻給最熱愛的電影，《養鴨人家》、《汪洋中的一條船》、《原鄉人》等經典之作，相信對許多愛看電影的朋友來說都不陌生，也是一世代人的共同回憶。

蔣萬安指出，在李行的作品中，能看見對台灣這塊土地的深刻情感，也讓台灣的鄉土文學透過大銀幕，呈現在全世界的觀眾眼前。

蔣萬安表示，李行在卸下導演身分後，仍致力於華語電影的推動和交流，誓言要一輩子當台灣電影的志工，李安、侯孝賢等知名導演都深受他的影響。