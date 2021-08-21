威力彩連續槓龜41期，頭獎累積上看27億，令不少民眾蠢蠢欲動，甚至甘願多花錢包牌來增加中獎率，根據《ETtoday新聞雲》報導，星座塔羅牌專家小孟老師分析，身上6大部位長痣最能帶財，包含太陽穴、眉毛下、眉心上方、鼻子、耳垂以及法令紋，老師表示，若有這些痣代表命裡藏黃金，不妨試試手氣，有機會得到上天眷顧。

▍1.太陽穴長痣

太陽穴若有長痣，象徵福德宮被「做記號」，代表前世有累積福報，容易因此產生意外之財。

▍2.眉毛下長痣

眉毛下代表田宅宮，小孟老師解釋，在古代，田宅代表房地產，土地越多財產就越多，因此眉毛下方有痣有機會大發八方財。

▍3.兩側眉心上方長痣

兩側眉心上方是俗稱的第三眼，同時是每個人的命宮，因此兩眉心上方有痣象徵「被財神點痣」，有機會在家人的加持下，讓你好運不斷，財氣一飛沖天。

▍4.鼻子長痣

鼻子代表官祿與財運，因此鼻子有痣代表偏財運旺盛，或者可望有意外之財降臨。

▍5.耳垂厚而長痣

耳垂象徵福報，小孟老師解釋，耳垂越厚表示越有福氣，同時再加上痣，代表前世累積很多福分，這輩子能獲得大筆偏財。

▍6.男性法令紋長痣

男性若在法令紋處長痣，代表龍鬚，而龍鬚有痣象徵飛龍在天，財運會滾滾而來，中獎機率大。