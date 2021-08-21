國內今年5月以來爆發嚴重本土疫情，好不容易撐了3個月總算控制住，後遺症卻仍發酵。晶華飯店董事長潘思亮大喊「SOS」，憂心國際飯店業深受重創，「大規模的失業與倒閉潮恐怕要來了！」

政府雖將警戒降回二級，問題是全球變異株盛行，Delta病毒更是來勢洶洶。嚴守邊境管制的同時，身處「海嘯第一排」的飯店業首當其衝；更慘的是，還看不到盡頭。

以往靠大批商務客支撐營收，包括晶華、君悅、喜來登等，大部分集中在這波本土疫情的重災區之一台北市，「歐、美客改遠端開會，近期也沒有展覽可辦；日本銀髮族、大陸有錢人都不來玩，住房率大探底」。

潘思亮的憂心不是沒有原因，去年靠「報復性國旅」大賺一筆的觀光產業，以中南部、東部為主，台北市主要飯店看得到吃不到，除了國人旅遊習慣一般不會選台北過夜，房價也不利闔家出遊。

喜來登日前資遣一票中階幹部、華國洲際不再續租原址，打算另起爐灶，這些優質業者紛紛在營運策略上做出調整，說明國際飯店正遭遇前所未有的困境。

晶華董事長潘思亮憂心，政府若再不出手幫忙，國際飯店業恐倒一片。（黃琮淵攝）

「連潘董都覺得危險了，你看那些不賺錢的怎麼辦」，業界人士認為，該做的都做了，只要一天不開放邊境，光靠內需市場絕對撐不下去，但疫情肆虐，如何開放邊境？誰要負這個責任？

一間國際飯店包括住宿、餐飲、房務等，員工動輒數百人，可以養活多少家庭，政府若無視他們死活，恐怕潘思亮說的倒閉潮、失業潮，真的不遠了。