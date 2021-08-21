「抗疫女神」賈永婕日前得知大馬醫療系統崩潰，二話不說伸出援手捐贈防疫物資，沒想到54台價值百萬的PAPR竟卡關不得運去馬來西亞，讓她無奈表示：「我完全理解也能接受」，不過卻被網友酸根本在蹭熱度，對此，她也高EQ回應此事。

賈永婕表示54台價值百萬的PAPR礙於不得跨國出口、不能捐贈，倘若執意要做的話，台灣分公司可能因此丟掉執照，她強調若讓廠商失去執照，自己也承擔不起，希望能想辦法解決眼前難關，沒想到卻有網友留言：「馬來西亞根本就不需要她，希望不要來蹭馬來西亞熱度」，對此，她則是高EQ回應：「想跟你說不好意思拜託，借我蹭一下熱度」。

對於外界湧入的關心和鼓勵，她坦言是相當溫暖的一天，對於媒體詢問會不會感到很沮喪？她表示這種沮喪感就像打電動沒有破關一樣，但唯一能做的就是「繼續破關」，這段時間除了收到各界幫她想不同方法的訊息之外，最訝異的是還驚動到駐德代表謝志偉關切，坦言：「真的可以感受到大家一起齊心抗疫的決心」。

賈永婕表示至今遇到每個關卡都沒人放棄，如今此難題卻是自己的底線，強調：「不能害到幫助我的隊友，真的要試別的方式去完成任務，就當是老天爺要繼續考驗我」，也向所有人喊話：「馬來西亞加油！加油！大家都不能放棄」。