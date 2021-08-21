台南市仁德區一家顏料工廠21日凌晨突然發生大火。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市仁德區一家顏料工廠21日凌晨突然發生大火，因廠區堆放大批化學原料，加上火場又靠近仁德交流道出入口，大量濃煙飄向高速公路，警方一度封閉北上入口匝道，消防局出動大批人車搶救，廠方也緊急疏散32名外籍移工，歷經近6個小時灌救才將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡，起火原因正由消防人員鑑識中。

今天凌晨12點15分左右，消防局119勤務指揮中心獲報，指仁德區中山路一家工廠起火後，即派遣第五大隊、仁德、大橋特搜、崇善、後甲、復興、文賢、東門及歸仁分隊等全力灌救。當消防人車抵達火場時，發現2、3樓的廠房已經陷入火海，隨即拉水帶射水搶救，但因火勢不小，還多次請求人車支援。

由於廠房緊鄰仁德交流道北上匝道，大量濃煙飄向高速公路，警方於凌晨零時40分封閉北上匝道入口進行交管，導致北上車輛只能繞道大灣交流道。火勢在凌晨3點35分控制，清晨4點30分警方才解除匝道管制恢復車輛通行，殘火直到清晨5點45分撲滅。

業者指出，燃燒的區域主要是放置原料、射粉及完成品，幸好晚上並沒有人員上班，初估燃燒的廠區範圍約400平方公尺。