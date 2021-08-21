「綠衫軍」塞爾提克休兵期補強動作越來越積極！眼見努力培養的年輕中鋒羅伯特威廉斯每年都有成長，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日爆料，塞爾提克決定跟羅伯特威廉斯提前完成4年5400萬美元(約台幣15億)的續約，讓他身價翻了快要4倍。

原本羅伯特威廉斯跟塞爾提克之間的最後1年新秀合約，年薪只有366萬美元，如今可以完成平均年薪約1350萬美元的續約，代表塞爾提克確實相當看好這名在2018年NBA選秀會第27順位選來的23歲中鋒，畢竟他的逐年數據都在上升。

羅伯特威廉斯不僅效力塞爾提克3年期間，每季的投籃命中率都超過7成，上季更出賽生涯新高52場例行賽，平均每場拿下8.0分、6.9籃板、1.8助攻與1.8火鍋，但他最大的「罩門」還是傷痛問題，過去3季下來，也才打了113場例行賽。

自從原任總教練的史蒂文斯今年夏天升任塞爾提克總裁，塞爾提克在今年休兵期操作頻繁，除了搶先把肯巴沃克換去雷霆，把荷福德重新找回陣中，更跟史馬特完成4年7700萬美元續約，還用1年合約簽下上季效力湖人的薛洛德與挖來賈許理查生。