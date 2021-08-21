韓系品牌在國內市場逐漸占有席之地，KIA總代理台灣森那美起亞近年積極與全球同步，導入最新世代車款，以完整的產品陣線與堅強的產品實力，在台銷售成績屢創新高。如新上市的KIA全功能豪華休旅All-new Carnival，接單數持續攀升，截至目前為止累計接單已突破800台，邁入民俗月後的8月份仍不受民俗月影響。

台灣森那美起亞表示，All-new Carnival首批前瞻車主於8月陸續展開交車，至今領牌數已突破250台，不僅創Carnival車系在台單月銷售新高，儘管8月份還未結束、更已成功帶動整體KIA乘用車銷售達年成長率22%，刷新KIA歷年最佳8月銷售紀錄。

業者表示，All-new Carnival結合「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT舒適奢華、PIONEER TECHNOLOGY前瞻科技」三大產品DNA，打造全新GUV（Grand Utility Vehicle，全功能豪華休旅）級距，尤其在KIA母廠支援下，台灣森那美起亞將持續爭取更多配額，滿足台灣消費者的需求。

All-new Carnival搭載同級唯一的Panoramic環景座艙，與BOSE環繞音響，以最貼心的舒適款待每位乘客。（台灣森那美起亞提供）

All-new Carnival搭載同級唯一的Panoramic環景座艙，與BOSE環繞音響，以最貼心的舒適款待每位乘客。（台灣森那美起亞提供）