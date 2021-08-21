拜登承諾台遭侵略會有所回應 前外長程建人引南越借鏡

美國總統拜登接受專訪表示，美國信守承諾，北約若遭侵略，美國會做出回應，對台日韓做法相同。前外交部長程建人認為，美國之所以對台灣好，是因為跟中國大陸槓上了，而台灣對美國的國家利益有幫助，可是不到那天關鍵時刻，沒有人知道美國會為了本身的利益考慮而採取什麼樣的行動。

程建人說，當年南越政權淪陷前，南越國家建設部部長阮天洪帶了尼克森及福特寫給阮文紹的信到華盛頓去求援，但是他到了之後才發現華府對他很冷漠，因為他們已經決定要從越南撤離。阮天洪後來就留在華盛頓，也出了「The Palace Files」（宮廷檔案）一書，把美國答應了但沒有做到的事實講得很詳細。

程建人又說，1971年尼克森總統在加州舉行記者招待會，宣佈季辛吉已經去過大陸而且回來了，自己第二年也要去大陸。在記者會之前的20分鐘叫當時的國務卿羅吉斯（Willliam Rogers）打電話給當時的駐美大使沈劍虹說明等下要召開記者會，沈劍虹彷彿聽到晴天霹靂，當下就愣住了。

程建人認為，拜登這次的談話是因為國內外對他的批評太多，其他國家也不敢相信美國，因此必須為自己辯護。至於會提到台灣，應該是因為先前《紐約時報》點名要台灣小心的關係，加上美國在阿富汗撤軍的作法，引起台灣以及大陸很大的反應，他就藉由專訪澄清讓大家心安。

程建人指出，美國之所以對台灣好，是因為跟中國大陸槓上了，而台灣對美國的國家利益有幫助。現在拜登講這樣的話，雖然對我們是件好事，但不要認為台美關係又加強了，不到那天關鍵時刻，沒有人知道美國會為了本身的利益考慮而採取什麼樣的行動，當年又有誰想到南越的事情會發生到這個地步？