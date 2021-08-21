「台灣電影教父」李行19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。追思靈堂於21、22日開放親友致意，秦漢一早前往靈堂致意，久未露面的他神情哀戚，受訪時坦言：「消息來得很突然，經紀人通知才知道。」前總統馬英九也前往弔唁致哀。

此外，導演梁修身一早受訪說：「李導演看我們長大，我們也是一直追隨他到今天。去年在活動上是我最後一次見到他，他還是一直鼓勵我。我前一晚輾轉難眠，因為知道要來見他。我相信在另個地方，他也會祝福我們國片會越來越好。」導演賴成英、導演萬仁、演員蘇明明、製片郭木盛、剪接師廖慶松等人也戴緊口罩悼念。

前總統馬英九今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

秦漢今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

李行女兒李顯順今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

梁修身今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

萬仁今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

蘇明明今前往李行追思靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

導演李行女兒李顯順也代表家屬受訪，表示父親一直掛念電影，「從他年輕到他走，永遠都在談電影，講到電影就會變了個人，對其他事情像是旅行什麼的，都不感興趣。」她也坦言，父親辭世至今不敢讓年邁的母親知道，「媽媽到現在都還不曉得，家裡電話也不接，因為他們感情很好，怕知道了會⋯⋯所以爸爸到最後仍問媽媽狀況如何。」她也提到：「爸爸最後3天鼻胃管餵食後，安詳離開，沒有交代後事，現在告別式還在討論當中」。