為發揚人道救助的精神，我國政府昨天以專案方式協助105名滯留在我國周邊海域船舶上的印尼籍船員搭乘專機返國，落實我國保障國際人權的理念，也充分展現我國「新南向政策」的「以人為本」核心價值。

外交部表示，國際疫情持續嚴峻，各國基於防疫安全，對於船員登岸交換多採行嚴格的邊境管制規定，目前全球約有25萬名船員滯留海上因此無法順利返國，聯合國與國際海事組織（IMO）等國際組織都曾對此表達關切。

外交部於今年3月間接獲駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）反映，我國附近海域的外國籍船舶上有多名印尼籍船員契約已經到期，但因船東與船旗國未能妥善處置，導致船員無法返國，已對其身心健康造成負面影響。IETO也理解我國為確保邊境防疫安全，僅開放我國籍船舶及國人投資經營的權宜船上的外籍船員在台灣進行船員交換，但仍然期盼我國政府基於人道協助的立場，協助印尼船員返回家鄉。

外交部指出，我國政府接獲通報後，高度重視船員們的現況與權益，並立即召開跨部會專案協調會議，以釐清相關權責並研擬協助方案。依據《海事勞工國際公約》等相關規範，外籍船舶上的外籍船員返國事宜屬於船東、船旗國及船員國的責任，雖然我國對於相關外籍船舶無法實行管轄權，但是基於保障國際人權與落實人道援助精神，我國政府在疫情嚴峻、防疫量能有限的條件下，仍然伸出援手，全力協助滯留海上已久的印尼籍船員返國。

經過交通部航港局及外交部合作規劃，以及國家人權委員會等單位的指導，我國政府各相關部門與IETO及外籍船舶在台灣的船務代理業者多次進行協商，終於在兼顧邊境防疫安全及人道問題的原則下，擬定此次印尼船員返國的專案。

外交部指出，此次專案安排船員在高雄港集結後，透過「過境不入境」的「防疫通道」登岸前往高雄小港國際機場搭機。在中央流行疫情指揮中心、外交部、衛生福利部疾病管制署、海洋委員會海巡署、內政部移民署、財政部關務署、交通部民用航空局及臺灣港務公司等單位通力合作，動員超過100名工作人員，順利協助105名印尼籍船員及16名印尼滯台僑民，共計121名乘客於昨晚11時搭乘印尼政府安排的專機返國。

外交部強調，台灣是崇尚人權、愛好自由的國家，高度關心外籍船員長期滯留海上的問題。我國與印尼合作執行這次專案，均同意雙方應該針對船員聘僱及相關議題進行對話，以提升船員權益。未來我國相關部門也將依法透過港口國管制、登檢、驅離等作法，維護我國周邊海域的秩序與安寧，同時確保外籍船員在外國籍船舶上的權利，更善盡我國做為國際社會負責任成員的義務。