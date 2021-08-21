世界排名第6的泰國羽球女將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）的母親Kamphan Suwannasala於19日過世，讓伊瑟儂十分悲痛。當天根據泰國紙媒《Khaosod》報導，伊瑟儂的父親Winatchai Intanon因為確診新冠肺炎正在醫院接受治療！

伊瑟儂的母親不是死於新冠肺炎，她19日上午去世，死因是冠狀動脈心臟病引發的心臟驟停。伊瑟儂在IG貼出她與母親聊天的影片，寫道：「每一秒都很辛苦。」「謝謝大家的支持與關心，感謝媽媽給我的一切，她總是在我身邊當我的聽眾，她非常堅強，我媽媽會永遠活在我心裡。」

令人悲傷的是這發生在母親節不久之後，泰國的母親節定為每年8月12日（詩麗吉王太后誕辰），父親節每年12月5日（前泰王蒲美蓬誕辰）。伊瑟儂小時候家境不好，父母都在工廠上班，她還有一個弟弟。以泰國的情況，奧運拿獎牌正好可以當成母親節禮物，伊瑟儂在羽球女單不敵戴資穎而無緣獎牌，感嘆「很遺憾沒讓媽媽看到夢想中的奧運獎牌」。

泰媒《Khaosod》報導，泰國目前面臨疫苗不足的問題，抗議團體「Thalu Fah」向曼谷的美國大使館控訴，泰國政府把美國捐贈的疫苗拿去給軍方官員接種而不是前線的醫護人員。

泰國目前累積2550萬人打過至少1劑疫苗，其中570萬人打完兩劑。然而這個進度還是有點慢，泰國人口約6900萬，估計每日要打70萬劑才有可能在今年底達成免疫目標。泰國目前累積超過100萬病例，死亡數9000人，單日新增1.9萬病例。