今年大都會台灣日，邀請到與紐約有淵源的蕭美琴擔任開球嘉賓，也是首度由我國的駐美代表受邀。民進黨立委許智傑表示，蕭美琴大使是蔡總統左右手，這次由蕭大使開球更具有重大意義。

在疫情期間台美密切合作下，今年大都會台灣日，邀請蕭美琴擔任開球嘉賓，外界認為，這項安排更具有重大意義。

許智傑表示，世界看見台灣！台灣走向世界！蕭美琴大使是蔡總統左右手，美國贈台疫苗、美國官員訪台，台美關係更上一層樓，謝謝美琴大使，這次由蕭大使開球更具有重大意義，象徵台美友誼堅定不移。