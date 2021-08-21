台南市左鎮區一名80歲老翁，19日下午自行駕車外出後，因徹夜未歸不知去向，家屬擔心發生意外，隔天中午向新化警分局左鎮分駐所報案。員警受理後立即協尋，不久即在距離老翁住處大約2公里處，發現老翁的汽車卡在山路邊坡動彈不得，人也在車上受困長達22小時，體力幾乎耗盡，立即將他救出送醫。

新化警方表示，老翁家屬20日12時許前往左鎮分駐所報案，指稱其父親因年紀老邁、記憶退化，19日下午3時自行駕車外出後迄今未歸，也沒有攜帶手機，無法聯絡，擔心發生意外，請求警方協尋。

左鎮分駐所所長黃文彬即帶同員警前往老翁住家附近調閱監視器，並依對方可能的車行方向沿路查訪時，剛好有一名工人表示，曾看見老翁駕車往山中前去，員警即進入偏僻山區尋找，大約下午1時許即發現有輛自小客車卡在山路邊坡，老翁也坐在車內待援。

由於老翁已待在車內長達近22小時，體力耗盡動彈不得，加上邊坡為鬆軟爛泥，救援員警及消防隊人員合力將老翁救出後，即通知救護車將他送醫，還好並無大礙。 家屬對於員警獲報不久即能尋獲，深表感謝。

新化警分局呼籲，連日大雨，山區路基不穩、土石鬆軟，民眾應避免到山區或偏僻秘境，也切勿過度依賴導航，行前做好路線查詢，才不致卡在路中或迷路。