台股上周表現疲軟，大盤雖然在8/18收紅終結史上最長的九連跌，同時留下長下影線被視為短期止跌的定海神針，但隨後台股走勢仍劇烈震盪導致周線收黑。短期台股在半年線附近震盪，波動性明顯加大導致選股不易，專家建議以定期定額布局由專業經理人操作的台股主動型基金。

受Delta變種病毒與中東地緣政治風險干擾，近期股市修正導致部分中小型股將五月低點反彈的報酬全部歸零，櫃買指數波段跌幅約一成，盤勢震盪加劇，類股走勢分歧，更加凸顯分散布局的重要性。元大投信台股研究團隊指出元大五小福台股系列基金自五月疫情低點以來報酬率仍優於大盤，五檔基金平均報酬率達14.3%，表現最亮眼的元大多福基金還保有兩成報酬，近期隨大盤修正，正好提供投資人分批買進機會。

台灣上市櫃公司第二季營收相較上季成長12.4%，高達490家公司季增率超過25%，企業成長動能仍十分強勁；出口重點觀察指標之一的台灣外銷訂單連15紅，創史上最佳紀錄，預期下半年業績持續火熱，獲利上修循環可望帶動股市表現向上。

元大投信台股研究團隊表示歐美經濟解封帶動台灣出口暢旺，主計總處在6月更上修2021年台灣經濟成長率，同時主要投研機構也看好今、明兩年台灣經濟成長動能；全球電子供應鏈因疫情逐漸轉型，包含智慧型手機、電動車、智慧家電等聯網裝置激增，能夠研發多種特殊規格元件的台廠受益良多，擁有技術護城河的台灣電子股可望享有較佳獲利率。

專家指出本次台股自7月高點修正逾9%，大盤本益比回落至15~16倍之間，相較今年初的21倍收斂不少，評價修正至此，投資價值逐步浮現。觀察今年五月台股波段跌幅逾13%，旋即在亮眼企業獲利支撐下拉出報復性反彈，展望下半年台股基本面仍優，股市可望有所表現。不過專家進一步表示現階段選股相當困難，十個投資人有九個會選錯，剩下一個人不知所措，因此目前非常適合以定期定額或是單筆分批方式投資專業經理人操作的元大五小福台股系列基金。