美國總統拜登美東時間20日正式提名尼古拉斯．伯恩斯（Nicholas Burns）擔任駐中大使。大陸澎湃新聞21日報導分析，自上任駐中大使布蘭斯塔德於去年10月4日卸任以來，該職位已空缺10月有餘。學者分析，伯恩斯是善於談判的外交老兵，此舉意味著拜登政府對中政策的制定，跳脫出雙邊關係框架、放置在全球架構制定，足以凸顯中國事務對美國的重要性。

65歲伯恩斯是哈佛大學甘迺迪政府學院外交和國際關係專業教授。此前擁有長達27年職業外交官生涯，橫跨從雷根到小布希4任政府，足跡遍及非洲、中東、歐洲。

澎湃新聞報導，拜登任命這樣一位熟悉各區域外交事務的職業外交官為駐中大使釋放了何種訊號？

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、中國人民大學美國研究中心祕書長刁大明表示，此舉意味著拜登政府對中政策的制定跳脫出了雙邊關係的框架，放置在全球架構下進行制定，足以凸顯中國事務對美國的重要性。

伯恩斯1956年生於美國紐約州布法羅，畢業於波士頓學院，獲巴黎大學學士學位、約翰斯．霍普金斯大學外交學院碩士學位，掌握英語、法語、阿拉伯語和希臘語。

伯恩斯的27年外交生涯始於雷根政府時期。先後在駐茅利塔尼亞和駐埃及大使館工作，並於1985年至1987年擔任美國駐耶路撒冷總領事館的政治官員。

在老布希政府時，伯恩斯擔任蘇聯事務主任，參加所有美蘇首腦高峰會議。

進入柯林頓政府後，伯恩斯效力於白宮國家安全會議，任俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務主任，負責就美國與前蘇聯國家的關係向總統提供建議。

1995年到1997年，伯恩斯擔任國務院發言人。此後他又被柯林頓總統任命為美國駐希臘大使，直至2001年7月，擴大了與希臘的軍事和執法合作，加強巴爾幹地區夥伴關係。

伯恩斯外交生涯的首個「高光」時刻出現在小布希總統任內，作為時任美國駐北約大使，他領導美國國防部駐北約聯合特派團，實現了北約自成立以來規模最大的一次東擴行動，成功說服東歐七國加入北約。

此後，伯恩斯於2005年至2008年擔任國務院三號人物──主管政治事務的副國務卿。他領導了美印民用核協議的談判，以及美國與以色列的長期軍事援助協定。此外，他還是美國在伊朗核問題上的首席談判代表。

從伯恩斯的職業生涯來看，他在歐洲、俄羅斯、南亞和中東事務上都有豐富的實操經驗，深度參與各類外交談判也是其工作常態：從美蘇核裁軍談判，再到美印民用核談判以及伊核問題談判等。美國之音評論，談判經歷讓伯恩斯習慣了外交戰線的艱難，練就剛強意志。

伯恩斯在國務院副國務卿時也直接參與對國務院東亞和太平洋事務局及其他有關中國事務。一位曾在國務院與伯恩斯共事的美國外交人員告訴媒體，伯恩斯對中國事務非常乃解，「他曾在一個很高的級別上負責美中關係」。

2008年，伯恩斯從外交部門退休，加入了科恩集團（Cohen Group）、阿斯彭戰略集團（ Aspen Strategy Group）等戰略諮詢機構，並開始在哈佛大學任教。