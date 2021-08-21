因應疫情衝擊，為減輕民眾生活負擔，政府宣布今年6、7月一般住宅用戶不實施夏月電價，台電預估自行吸收約34億元，若繼續實施夏月電價減免，台電全年度將轉盈為虧。對此，立法院法制局認為，目前變種病毒肆虐全球，疫情在短期內難解決，配合疫情紓困，夏月電價是否調整，應兼顧落實節約用電與減輕民眾負擔，審慎周延考量評估。

本土新冠肺炎疫情從5月中旬以來爆發，導致全國疫情防疫警戒三實施超過2個月，民眾為配合減少外出防疫政策，大人居家辦公、孩童在家學習，宅在家時間拉長，造成用電量增加，行政院為減輕民眾在疫情期間負擔，宣布6、7月一般住宅用戶，不實施夏月電費。

因6、7月不實施夏月電費，台電預估6月吸收約14億元，7月用電大增破紀錄，台電自行吸收超過20億元。不僅營業額虧損問題，暫緩實施夏月電費，失去以差別電價誘導民眾在夏季用電高峰時段，自動配合加強節約用電，導致用電量大增。

立法院法制局報告指出，全台約1300萬住宅用戶中，約300萬戶7月平均月用電量低於120度，本來即不受夏月電價制度影響。其餘1000萬戶中，約有85萬戶7月用電量超過1000度，在住宅用戶數中僅占6.5％；同時，7月用電量約12億度，卻占所有住宅用電21％，屬於住宅用戶中的重度用電戶，但考量受疫情影響，用電增加，因此僅針對其用電量超過1000度部分，維持依夏月電價制度計費。

立院法制局認為，目前疫情仍未結束，尤其變種病毒肆虐全球，疫情後續發展尚難樂觀，配合疫情紓困有多種途徑與政策選項，因此，夏月電價是否調整，宜兼顧落實節約用電與減輕民眾負擔，審慎周延考量評估。