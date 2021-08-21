育成1至2齡的三棘鱟苗。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所連日來在周邊海域再放流30萬尾三棘鱟苗。（金門縣水試所提供）

縣府期待這種有「灘地上活化石」之稱的海洋生物，在金門生生不息的繁衍下去。（金門縣水試所提供）

金門西、北海域潮間帶的泥灘地質，是稚鱟的優良生長繁殖場所。 （金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所連日來在周邊海域再放流30萬尾三棘鱟苗，期待這種在4億多年前古生代泥盆紀出現，2億年前演化為現今形態，有「灘地上活化石」之稱的海洋生物，在金門生生不息的繁衍下去。

縣水試所是在8／12至18日在烏沙頭、南山、北山、洋山、瓊林、雄獅堡、建功嶼、西園和烈嶼上林及貓公石海岸等主要稚鱟棲息的潮間帶，放流育成1至2齡的三棘鱟苗30萬尾，用以彌補自然生產力的不足，希望為大海帶來盎然生機。

水試所說明，鱟曾廣泛分布於台灣西部海岸，但在棲地環境變遷下，台灣本島已幾乎絕跡，僅金門與澎湖還有野外發現紀錄和族群分布。尤其是金門位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為許多海洋生物的優良孵育場所，西、北海域潮間帶的泥灘地質，更是鱟在金門的優良生長繁殖場所。

鱟為海洋底棲性無脊椎動物，與早已滅絕的三葉蟲是近親，在4億多年前古生代泥盆紀出現，2億年前演化為現今形態，有「灘地上活化石」之稱，由於外型像鋼盔，且雌雄成對接岸出現，也被叫做「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」。

該所強調，鱟為地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊主角之一，更是生態環境的重要指標，水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，並進行潮間帶稚鱟分布與族群量調查，長期追蹤監測掌握族群動態，期待大家一起守護，讓金門生態永續發展。