混打疫苗效果好，但副作用恐會更大。對此，兒科急診醫師吳昌騰分享，昨天完成混打疫苗，唯一不舒服的感覺應該是「手舉高會疼痛」，尤其到了晚上更明顯，但聽說混打會像被卡車輾過去一樣，因此他也提早備好藥物與開水，結果整晚過去，卡車都沒來，但第二劑的痛感確實比第一劑更明顯，有同事混打後發燒、全身痠痛而請假。

吳昌騰今在臉書發文表示，昨天混打AZ＋莫德納疫苗，一開始其實沒有特別的感覺，除了注射部位疼痛之外，唯一感覺不舒服的就是「手沒有辦法舉高」，當手舉超過耳朵以上的高度，就會有疼痛的感覺，而這個感覺到了晚上更加明顯。

吳昌騰指出，他晚上睡覺的時候，還在床邊擺好開水與普拿疼，想說可能會出現被卡車輾過的感覺，結果一晚過去卡車都沒有來。不過，他認為第二劑莫德納打完以後，痛的感覺的確比第一劑AZ還要明顯很多。

吳昌騰透露，他今天去上班的時候，聽到急診室的同仁表示，有接受混打疫苗的同事中，已有2名護理師請假，因為出現發燒與全身痠痛的症狀，真的無法來上班。

貼文引起網友討論，「說像被卡車輾過的人實在令人很想吐槽，是有相關經驗嗎？」、「還是想混打，只是不知道到時候有沒有得選擇」、「我四周的人基本上都沒事，大家不知道從什麼時候開始傳訛兩次卡車啊」。