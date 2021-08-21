對於美國拜登政府而言，任命伯恩斯新任美駐中大使，這樣經驗豐富的職業外交官，是其重振美國外交的理想人選。值得一提的是，伯恩斯本人與拜登身邊核心人士密切關係，無疑成為其獲得提名的「加分項」。

美國《外交官》雜誌分析稱，伯恩斯被提名為駐中大使說明拜登與國務卿布林肯優先考慮的是考慮職業外交官具備的專業技能，從而重振美國外交。CNN認為，拜登的選擇或傳遞出他正在擺脫川普時期對政客依賴的訊號。

美國新聞網站Axios介紹稱，約190名美國駐外大使提名人選中，專業外交人員通常占70％。其他位置如駐西歐、駐重要亞洲國家大使，通常會由總統「政治任命」，可能會是前政界人士、政策專家或是在大選中發揮過重要作用的富商。

此前，歐巴馬、川普政府時期的駐中大使均為知名政界人士。歐巴馬時期的駐中大使洪博培曾任猶他州州長；駱家輝曾任美國商務部長和華盛頓州州長；鮑卡斯是蒙大拿州任職最久（35年）的聯邦參議員。川普時期的駐中大使布蘭斯塔德曾任愛荷華州州長，川普「政治任命」的美國駐外大使人數占比當時上升至43％ 。

與政界人士相比，作為職業外交官的伯恩斯或能更為穩健地應對突發事項。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、中國人民大學美國研究中心祕書長刁大明表示，「中美關係中盤根錯節的議題很多，若出現必須第一時間回應、管控的議題，職業外交官能夠較為穩健地應對，以避免造成更大的風險。」

實際上然而，勝任駐中大使一職僅靠專業的外交技能尚且不夠。美國國際戰略研究中心中國實力項目主任葛來儀接受CNN訪問時說：「對於大使來說，最重要的事是與總統保持良好關係，並且有能力與總統及其身邊的關鍵人物直接溝通。」

Axios也分析稱，新任駐中大使不僅需要與國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文密切合作，還需與總統氣候問題特使凱瑞就氣候問題協調對中立場。

伯恩斯另一優勢則在於他與拜登身邊的核心「小圈子」關係密切。他曾是拜登2020年總統競選團隊的外交政策顧問，還曾為前國務卿希拉蕊2016年總統競選提供過非正式建議。在此過程中，他與布林肯、沙利文等民主黨外交政策圈內人均有密切的工作聯繫。2014年至2017年，伯恩斯還曾在凱瑞的外交事務政策委員會任職。

除此之外，在哈佛大學任教的10年間，伯恩斯還開創了「未來外交」項目（Future of Diplomacy Project），以增進公眾對外交的理解。2017年初，沙利文被任命為該項目的高級研究員，還與伯恩斯多次發表署名文章，其關係密切程度可見一斑。

與伯恩斯相識、共事30餘年的美國外交人員協會主席、美國駐保加利亞前大使魯賓認為，伯恩斯擔任駐中大使符合美國以及中美關係當前的需要。「伯恩斯很隨和，是非常外向和有魅力的人。他喜歡和人打交道，喜歡和觀眾講話，尤其擅長和學生以及年輕人打交道，是一個很好的演說家。所以，我認為他能成為一名辦事高效、能力突出的駐中大使。」