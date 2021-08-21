即將於8月底下市的杜康-DR在連吞21根跌停後，周五（20日）跌深反彈、收漲停價0.56元。財信傳媒董事長謝金河表示，杜康來台募集20億左右的現金，卻讓投資人賠錢，他透露，自己曾認購20萬股杜康股票，沒想到上市後，只亮出19.1元的開盤價，從此急跌而下，後來趕緊停損認賠殺出。他說，「自己辦公室的一瓶杜康酒放了整整十年，就是提醒自己，投資陷阱無所不在。」

杜康集團原本以酒業為主要業務，但因經營不善，改轉賣奇異果，但還是經營失利，因營運事項重大變更導致營收衰退不符合證交所繼續上市標準，依規定要求將於8月底下市。

杜康面臨下市倒數，導致股價跌跌不休，從7月21日3.86元起至8月18日連續21個交易日跌停，收盤價只剩下0.47元，超越近年基亞及普格的連19根跌停紀錄，但周五（20日）跌深反彈直奔漲停，收在0.56元。

謝金河在臉書發文指出，杜康在2008年在新加坡上市，2011年來台第二上市，杜康由寶來證券負責承銷，在上市前夕，杜康董座高峰在黃齊元陪同下，來到他的辦公室看他，那個時候，杜康已經很有名氣號稱是「中國白酒的領導品牌」，當時他想到茅台、伍糧液、瀘州老窖、洋河、古井貢等在中國都有一片天，杜康知名度也不差，在台灣很可能一炮而紅。

「高峰特別為他作簡報，勾勒著公司未來遠景，簡報後，還送他一瓶杜康酒。」謝金河提到，因茅台在A股市場表現出色，那個時候的茅台大約100元人民幣左右，杜康的承銷價是18.65元，他想著有朝一日，杜康會不會變成另一個茅台？便指示財務部門認購20萬股。沒想到，杜康在3月9日上市，只亮出一個19.1元的開盤價，從此急跌而下，後來趕緊停損認賠殺出。

謝金河大嘆：「我的這瓶杜康，真的是價值不斐啊！」

後來杜康白酒經營失利，改賣水果，名字叫「中國興農科技」。從2011年來台第二上市，杜康一直都是虧損累累，原本公司承諾按淨值收回也黃牛了，杜康來台募集20億左右的現金，卻讓所有投資杜康的投資人都賠錢，有人形容這是割韮菜。

謝金河強調，投資是充滿挑戰的功課，絕對不能一廂情願，杜康與茅台就是不同。「我這瓶杜康一直放在辦公室，就是提醒自己，投資陷阱無所不在，千萬不要自以為是！」

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