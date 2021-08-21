若拜登對伯恩斯新任駐中大使的提名在參議院獲得通過，下一個值得關注的則是其對中政策與立場。CNN分析稱，當前，拜登政府在處理對中問題上面臨著一系列挑戰，包括貿易、軍事行動及海外影響力等。區域專家和外交人士此前分析稱，不管是誰被任命為美國駐中大使，他都會給拜登的對中政策帶來一定影響。

今年稍早，伯恩斯就涉中問題的表態來看，其一方面強調中美關係的競爭性，但同時也對與中國合作保持開放態度。伯恩斯今年2月接受CNN採訪時表示：「中美關係對美國來說最重要，也最具挑戰性，雙方正處於一種激烈競爭模式中。」他呼籲建立一個包括日本、北約、澳洲、加拿大、韓國和歐盟在內的國家聯盟，就國際貿易規則問題向中國施壓。

但在伯恩斯看來，這種競爭並非是無限度的。今年1月接受德國《商報》採訪時，伯恩斯曾表示，對美國、歐洲、日本和印度而言，與中國經濟脫鉤不是現實選項，他認為有必要與中國在某些領域合作。例如，應對氣候變化及對抗新冠疫情。

對此，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、中國人民大學美國研究中心祕書長刁大明分析指出，伯恩斯此前的對中政策表態基本與拜登政府的論調基本一致。「一方面強調中美關係極其極其重要，對美國具有挑戰性。另一方面，則主張美國應聯合盟友，發揮美國所謂的價值觀力量加以應對，但同時又要避免與中國為敵。」

值得注意的是，伯恩斯今年2月底在接受美國媒體The World採訪時，還較為全面地闡述了美國對中政策的優先事項。與此前在CNN接受採訪時的觀點類似，伯恩斯認為，美國首先必須從貿易領域出發，向中國施壓。與此同時，他還強調要通過競爭保護印度洋─太平洋地區的盟友，維持該地區自由開放的秩序。

此外，他還注意到了中美政治體制、價值觀之間的差異性與競爭性。儘管中美關係存在挑戰，伯恩斯仍呼籲在符合美國利益時，與中國進行合作。

「伯恩斯是美國最有經驗和最受尊敬的外交官之一。」美國布魯金斯學會東亞政策中心高級研究員瑞恩．哈斯告訴阿拉伯聯合大公國《國家報》（The National），在中美關係處於動盪時期時，伯恩斯可以「以權威和明確的方式」向中國傳達美國的關切，也能夠在氣候變化、公共衛生、伊核問題等促進美國利益的問題上進行雙邊協調。