新住民語文納入新課綱正式課程邁入第3年，新北市教育局已完成110學年度開課與師資整備，新學年度開課近970班，較去年多出200多班。新北市教育局表示，市府目前已完成教師教育研習，越、印、泰、柬、緬、馬、菲7語共計150位教師都已到位。

教育局表示，新北市110學年度國小至高中開設新住民語文970班、逾3500名學生選習，是全國新住民語文開班數最多縣市。

教育局說，新北市多年來加碼補助，只要學生有意願學新住民語文，從國小至高中教育階段一律補助，不受新課綱適用年級限制。由於各校運用校園資源推動多元文化，並在家長支持下，110學年度已較109學年度再增加兩百多班，期能全面培訓多語能力的國際人才。

新住民語文輔導團總召集人曾秀珠校長表示，今年新住民語文教學支援人員增能培訓重點，包括初任教師到校輔導，增加共備社群進階班，及全面線上教學與教學影片製作能力。防疫優先、形式改變的精神，期能確保學生多語多文化的學習展能。

新北市新住民語文教學支援人員職前培訓承辦學校成州國小王淑玲校長表示，新北職前培訓除持續去年「初任」和「續任」分班培訓外，今年因應後疫情時期，全面增強新住民語文教支人員數位教學能力。

許密莉安參加本次培訓「初任」組，過去幾年在新北市擔任通譯工作，目標就是挑戰到新領域發展-到學校當老師，她在今年4月參加新北市成功國小資格班培訓，及參加7月新北市聯合甄聘，順利分發到大同國小擔任菲律賓語老師，如今心願達成，期待開學後跟她的第一批學生相見歡。

「續任」組的越南語羅敏瑜老師觀察「多一種語言、就是多一種機會展能」，在學校遇到修課學生時，學生會很大方的秀越語跟她頑皮尬聊，身邊同學看了好羨慕。馬來語嚴永真老師表示，原本擔心學生防疫線上學習有適應問題，沒想到他們很快上手，不論iPad或筆電操作一下就會了，而且家長也因在家掌握孩子學習馬語成果，無形中拉近親師生之間的距離，也深感科技防疫可讓學習不中斷。

教育局長張明文表示，新住民語文教學支援人員配合教育局停課不停學政策，防疫期間投入線上教學外，並在開學前完成職前培訓，為迎接新北學子安心開學做好準備。