邁向國際永續發展腳步，台北市連續2年發表「永續發展目標-台北市自願檢視報告」（SDGs-Taipei City Voluntary Local Review），今年北市呼應全球2050年淨零排放願景目標，聚焦於SDG 13氣候行動作為核心，檢視北市於各項永續發展目標（SDGs）下的氣候行動積極作為，提出2021年北市自願檢視報告初稿，即日起在台北市公民參與網公開，蒐集各界意見，凝聚共識。

在新冠肺炎後疫情時代，各國及國際城市皆紛紛加入淨零排放的行列，北市為善盡地球村公民義務，今年4月22日地球日，由市長柯文哲市長宣布北市2050年溫室氣體淨零排放的願景目標，因此，今年報告特別聚焦於SDG 13氣候行動，展現各項SDGs與氣候行動關聯及相關成果，並以2030年落實各項永續發展目標，作為達成2050年溫室氣體淨零排放願景目標的里程碑。

北市環保局表示，本次報告檢視各項永續發展目標與氣候行動關聯性，分為環境、經濟以及社會3個面向展現北市推動成果，並且提出推動智慧零碳建築、提升綠運輸、運具電動化、加速太陽光電系統建置、建構綠色創新投資環境、推動低碳永續採購等淨零6大策略，以作為未來推動氣候行動的基礎，逐步落實城市淨零排放目標。

此外，為呼應SDGs不遺漏任何人的精神，並考量醫療保健、教育、居住、產業就業、智慧科技的重要性，報告也持續滾動更新其他永續發展目標推動情形，使北市永續發展更加完整。

環保局指出，市府持續透過跨局處整合、專家諮詢及利害關係人會議凝聚共識，完成北市2021VLR初稿，即日起至9月12日公布於公民參與網，歡迎各界提出相關意見，可寄至環保局氣候科（電子郵件：[email protected]）反映。