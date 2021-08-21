美國之音VOA報導，香港近2年經歷反送中運動，加上北京直接實施《香港國安法》，觸發新一波移民潮。據香港統計處8月中公佈的年中人口數字，截止2021年年中，淨移出的香港居民超過7萬5千人。

積金局統計顯示，因永久離開香港而提取退休強積金的金額，過去一年接近8億5千萬美元，創7年的新高紀錄。一項最新民意調查顯示，20％受訪者有計劃永久離開香港，56％表示對香港未來政治環境沒信心。

學者分析，2成港人有意移民相當於100多萬人，數字不算低，估計國安法下的移民潮還未達到最高峰，而且移民的港人很多都是對前景沒有信心，包括專業人士，令香港出現大幅度的人才流失。

香港政府2019年推動《逃犯條例》修訂，引發最大規模的反送中社會運動，中國全國人大常委會去年6月30日，首次直接跳過香港本地立法程序，直接在香港實施《香港國安法》，聲稱可以「止暴制亂」。不過，統計顯示國安法觸發新一波移民潮，引起各界關注。

★港府統計過去一年逾7萬5千人淨移出

據香港政府統計處12日公佈的年中香港人口統計數字顯示，2020年中至2021年中，香港人口臨時數字為739萬4700人，較去年減少8萬7100人，當中淨移出的香港居民人數達7萬5300人。

香港積金局12日公佈2020至2021年度的《年報》，顯示今年因永久離開香港提取退休強積金權益的金額高達65億6千7百萬港元(接近8億5千萬美元)，比上一年度的51億5千9百萬港元(接近6億7千萬美元)，大幅增加27.29％，創7年的新高紀錄。

★民調：56％對香港未來政治環境沒信心

前身是港大民意研究計畫的香港民意研究所20日召開記者會，公佈「我們香港人」計畫今年第二次進行的「香港移民潮」網上民意調查結果。這項調查8月16至19日在網上進行，透過電郵接觸民研群組成員，有6981名12歲或以上的香港市民回應。

結果顯示，56％的受訪者對香港未來政治環境無信心，有信心的受訪者有32％；對香港人未來享有的個人自由，54％受訪者表示無信心，有信心的受訪者為37％；至於香港的經濟前景，42％受訪者表示無信心；有信心的受訪者有39％。

★兩次調查約20％港人有計畫移民

以政治取態區分，5929名自稱民主派支持者當中，有94％表示對香港未來政治環境無信心，有信心只有3％；對香港人未來享有的個人自由，93％民主派支持者表示無信心，有信心的只有3％；至於香港的經濟前景，71％民主派支持者表示無信心；有信心的只有4％，另有23％表示一半一半，3項數據都與對上一次3月中進行的調查相仿。

而702名自稱非民主派支持者當中，有36％表示對香港未來政治環境無信心，較上次調查下跌7％，表示有信心的有47％，較上次調查增加7％；對香港人未來享有的個人自由，34％非民主派支持者表示無信心，較上次調查下跌9％，表示有信心的有54％，增加7％；至於香港的經濟前景，27％非民主派支持者表示無信心，跌幅達10％；表示有信心的有57％，增幅達17％，另有16％表示一半一半，下跌6％。

至於香港人的移民意願，調查問及受訪者目前有沒有計畫永久離開香港，有20％受訪者表示，有計畫永久離開香港，較上次調查下跌1％，而無計畫離開香港的受訪者有71％，較上次調查下跌2％。

★學者指國安法下移民潮有別於過去兩波

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華分析，調查顯示兩成港人有意移民，相當於100多萬人，他認為數字不算低，估計國安法下的移民潮還未達到最高峰，而且這一波國安法下的移民潮，與過去80年代中期及90年代初期，由97前途問題及八九民運引發的移民潮，在心態有明顯的分別。

鍾劍華說：「之前2次主要是對未來沒信心，但沒有即時危險的。你如果要走，97年(主權移交)就走了，但是現在問題是，很多人是看到有即時不安而走的，這個我覺得真的很不同。」

★香港出現大幅度人才流失

鍾劍華表示，香港醫院管理局最近公佈一項統計，過去一年醫生的流失率達4.6％，護士的流失率達6.5％，他認為是一個大幅度的人才流失，反映這次移民潮令人憂慮，他批評港府沒有制訂挽留人才政策，呼籲當局重視這個問題。

鍾劍華說：「最近大家看到了，有一位心臟科醫生走，全香港只有3個這個人而已，走了一個了，所以今次這個移民潮是很值得我們擔心的，而且數據就似乎都未去到最高峰的，我們相信計上7、8月的數字會是相當之大，再計遠些的話，即是看看近期政府在做的事情，這個都是在移民研究上面，一個所謂很明顯的Push Factor(推動因素)。」

鍾劍華說：「移民研究來來去去講兩件事情，就是Push ＆ Push，有些什麼推你走，有些什麼拉你走，現在香港是沒什麼事情、factor(因素)是拉到那些人留下來的，而是Push(推動)那些人走的，很多在外國回來做了幾年工作的人，或者念完書回來做了幾年工作的人，都說要走。」

★學者估計實際移民人數更驚人

鍾劍華表示，這次調查與上次3月中的調查比較，20％受訪者表示有計畫永久離開香港，只是下跌1％，但是非建制派支持者對香港的政治、個人自由以及經濟前景的信心，較上次調查都有明顯改善，但是整體有意永久離開香港的人，只是下跌1％，他認為非建制派支持者口頭表態與實際行動是否一致值得留意。

鍾劍華又表示，港府統計處8月中公佈的2021年度中期人口統計，顯示過去一年香港淨移出的人數超過7萬5千人，不過，相關數字只是到今年6月30日，未反映7、8月出現趕赴英國LOTR簽證截止，以及子女開學前的移民潮，他相信實際數字是更驚人。

鍾劍華說：「政府幾個星期前發表了人口統計，過去一年有9萬人走了，那個數字去到今年的年中、6月30日，但是你近這兩個月，大家留意一下就知道的了，在機場那些送別的場面，特別我有一個觀察，就是最近這一個多月，是身邊很多人走的，因為很多人趕著在子女開學前走，走的人相當之多，差不多每個星期都有一兩個朋友，或者認識的人、我的學生是移民走的，多數都是帶著一兩個小朋友那些，如果我們將7、8月份移民人數計算上去的話，那個數字我相信是會比過去一年、年中的數字是更加驚人。」

★疫情後移民人數值得觀察

香港伍倫貢學院(UOW College Hong Kong)社會科學院講師黃志偉分析，港府統計處公佈的7萬5千人淨移出只是一個開始，他認為要觀察未來半年至10個月，新冠肺炎疫情進一步紓緩，各國通關隔離措施撤銷之後，香港人移民會否大幅增加。

黃志偉說：「那7萬5千人淨移出其實只是開始而已，因為大家都知道現在還在疫情之中，不是很多人可以立刻動身走，我們還要再多看一段時間，起碼還再觀察半年到10個月，之後你才可以看得準一些。」

黃志偉表示，80年代因為香港前途問題出現的移民潮，港英政府及中國政府都著力要安撫人心，尤其1986年香港政府的年報公開承認香港有移民潮，對往後制訂《基本法》都有一定的影響，嘗試挽留香港的年輕人。

★國安法下移民潮暫時未有時限

黃志偉表示，這次香港國安法之下出現的移民潮，暫時未有時限，尤其未見到執政當局的手段有多強硬，而且執法手段也未見得有道理，令市民信服，他認為這次移民潮不再是猜想式的，而是每日在身邊發生的事情令港人盟生去意。

黃志偉說：「官方表現出來的那種言論，特別是對一些民間組織自行解散，它們都會說依法追究，這一點是令到一些人覺得，好像事情未完、沒完沒了。」

★港府指淨移出人數不代表移民人數

針對港府統計處公佈香港人口數字減少，香港政府發言人解釋，受2019冠狀病毒影響，香港與其他地區實施嚴厲關口管制和檢疫措施，令國際行程受影響，移入香港的人數處於低水平，而疫情前已離開香港的香港居民，可能選擇繼續留在外地，或因航程受阻未能返港，相關因素或導致錄得香港居民淨移出。

政府發言人又表示，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。發言人表示，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。