台東縣卑南鄉21日上午6時30分發生酒駕自撞事故，55歲余姓男子駕駛自小客車行經溫泉路376巷時撞上橋墩，余男頭部輕微外傷及左手外傷，無生命危險，並有經警方檢測發現他呼氣酒精測試值達0.4mg／l超標，已依公共危險罪偵辦，台東警分局表示正在調查肇事原因。

台東警察分局呼籲「酒駕零容忍」，尤其在新冠疫情警戒調降後，請用路人切勿酒後駕車，另在行經路口及彎道處務必注意前方狀況、減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

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