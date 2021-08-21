一名女子小美（化名）某日驚覺自己成了色情影片中的女主角，氣得報警處理，經警方調查，原來是她與前男友阿正（化名）分手後，對方將2人熱戀時拍下的性愛影片，拿去與網友交流，再外流到色情網站。新北地院審理後，依網際網路張貼猥褻影像罪，將阿正判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

據了解，小美與阿正交往時，拍下多部性愛片，2人分手後，阿正卻將影片與照片傳給網友，後來又被流傳到多個色情網站，甚至張貼到臉書供網友瀏覽，直到小美發現自己成了色情片女主角，才嚇得報警處理。

對此，阿正對於犯行坦承不諱，且又有照片截圖、對話紀錄、影片截圖、刊登畫面等足以佐證，足以認定其犯行。

新北地院審理後念及阿正一時失慮犯錯，事後也與小美達成和解賠償，進而獲得原諒，經考量其犯罪動機、目的、方法、手段、家庭經濟狀況與犯後態度，依網際網路張貼猥褻影像罪判處3月徒刑，可易科罰金一日拆算新台幣1千元，緩刑2年。

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