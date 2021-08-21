金山區長廖武輝代表區民參與中元普渡祭典活動。（金山區公所提供）

新北市金山區今年福緣納骨堂秋季法會因應防疫取消，改由區長廖武輝於昨（20）日代表祭拜神佛及先人。金包里慈護宮中元普渡系列活動今年如期舉行，但沒有踩街活動也不開放民眾參觀。廖武輝表示，中元普渡是金山區每年重要祭典活動，今年配合防疫一律簡化辦理，但民眾虔誠心意絲毫不減。

昨日金包里慈護宮董事長游忠義帶領董監事與四大柱、五會首在慈護宮前廣場進行豎燈篙儀式，今（21）日舉行放水燈儀式，晚間6時先在慈護宮、萬善堂、業主公進行祭拜儀式後，再將水燈載往水尾漁港海邊施放。

廖武輝表示，金山區福緣納骨堂往年均舉行中元秋祭法會，今年配合防疫取消改由區長代表祭拜。另金包里慈護宮中元祭典為金山區重要的民俗節日之一，從開鬼門、豎燈篙、超渡法會、放水燈、普施、關鬼門等系列活動，往年都吸引許多信眾參加。

游忠義表示，慈護宮今年農曆7月舉行的金山區中元祭活動，因應防疫活動簡化辦理，不遊行、不演歌仔戲、不設超薦道場，不開放民眾參加廟方普渡，不辦平安宴，更落實實聯制、手部消毒、量測體溫、全程配戴口罩及保持社交距離等防疫作為。