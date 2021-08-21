2021年亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦首都安曼舉行，中華女籃隊21日起在中華電信女籃隊體育館開訓，為賽事加強備戰。這次亞洲盃將有8隊參加，屆時前4名球隊將會取得明年9月在澳洲雪梨進行的世界盃女籃賽參賽權，中華女籃隊勢必全力以赴。

中華女籃隊這次將由總教練錢薇娟領軍，教練團包含初詠萱、許澤鑫、孫韻荃，體能教練陳一帆、防護員陳柔靜，16名培訓球員包含旅外球員及國內WSBL四隊優秀好手，名單如下：林仙芳(旅外)、林育庭(國泰)、陳薇安(國泰)、鄭伊秀(國泰)、韓雅恩(國泰)、戴宜庭(國泰)、彭曉彤(台元)、林文佑(台元)、朱育勤(台元)、林蝶(台元)、史靜茹(台元)、王游乙文(電信)、林玉書(電信)、劉希曄(台電)、廖瑋晴(北市大)、侯子映(北市大)。

2021年亞洲盃女籃賽訂於9月27日至10月3日在約旦安曼舉行，第1級共有八隊參賽，中華隊上屆成績第6名。