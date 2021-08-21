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一名家境貧困的男大生想把女友娶回家，但女方父母開出500萬元的天價聘金，男大生為了存錢便選擇下海以身體賺錢，卻在存到錢時發現自己染上愛滋病，最終抑鬱輕生。

兩性專家H於電視節目《震震有詞》分享，有一名男子在大學期間與女友熱戀，急著想與女方共組家庭，但男方礙於家中經濟狀況不佳，選擇休學並身兼多份打工，最終存到了50萬元作為聘金提親。

而女方家庭富裕，女方家長認為僅拿50萬要如何結婚？開出500萬才願意嫁女兒的條件，甚至女友也認同父母的想法，跟著父母一同數落男友的貧窮，還向男友說，「不然你就想辦法存個500萬」。

當時男大生為了盡速存到500萬一圓結婚的計畫，便心一橫選擇下海用身體快速賺錢，不管客人性別都接，對於所有要求都來者不拒，只花了短短幾年就存到500萬，豈料，男方卻發現他因此染上愛滋病，也不敢告訴女友，最終抑鬱輕生。

兩性專家H感嘆，簡單的一個決定會改變未來非常多，並感嘆，「如果我們沒有在最基礎的教育面做好的話，很多年輕人他們都無法想像，自己這樣做、聽這些話會怎樣。」

主持人謝震武也分享，人生有不同的選擇可以做，倘若這名男大生能在準備不出500萬聘金時，選擇轉念、放棄這位女友，改尋覓其他女子共度一生，那或許結果會完全不同。

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