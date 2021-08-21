美軍、英軍與土耳其士兵一同協助孩童撤出。(圖/路透社)

隨著塔利班重奪阿富汗首都喀布爾，不少想要逃離故土卻又無法搭上飛機的父母，只能冒險將孩子或拋過、或遞給刀片蛇籠另一端外國軍人，期盼他們能救救自己的孩子。對此，五角大廈20日證實，日前1名在喀布爾機場遭父親遞給蛇籠另一端美軍的嬰孩，在送醫診療後已和父親團圓。

根據照片，在喀布爾機場的圍牆外，擠滿著想要逃離阿富汗的民眾。1名父親高舉著自己的孩子，希望圍牆另一端的美軍士兵能伸出援手，救救自己的孩子。

美軍遞礦泉水給阿富汗小孩。(圖/路透社)

所幸，美陸戰士兵注意到這名父親的呼求，他不顧受傷危險，彎著上半身並越過鋒利的刀片蛇籠，用左手抓住被高舉的嬰孩，順利將小孩接過去。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）20日在記者會上證實，這家人希望美軍能帶他們的孩子去醫院看病，在挪威軍事醫療據點接受治療後，孩子已和父親團圓。

陸戰隊女兵以擁抱安慰阿富汗婦女。(圖/路透社)

美軍陸戰隊發言人史登哲（Jim Stenger）證實，嬰兒接受治療後已回到父親身邊，兩人在機場都平安。

「富比士」20日報導，柯比與史登哲沒有說明這位父親和他的小孩是否能離開阿富汗，以及還有沒有其他家族成員也在機場中。但柯比強調，這名陸戰隊士兵所為是非常人道且具同理心的行為。

美軍士兵與阿富汗女孩一起打發等待的時光。(圖/路透社)

隨著塔利班加強對阿富汗的控制，美軍正卯足勁撤離美國公民與曾與美軍合作的阿富汗人。目前美軍控制喀布爾附近的哈米德卡爾扎伊國際機場，每日送數千人離開。

和阿富汗孩童玩耍的陸戰隊士兵。(圖/路透社)

但由於大量人潮湧入，導致機場一度塞車而關閉，航班暫停數小時。相較之下，塔利班則在外圍設立哨站，部分進入機場的阿富汗人遭到騷擾。