官方「上海發布」微信公眾號消息，上海新增3例本土確診病例，加上之前2例。5例都是浦東機場境外貨機作業人員。上海市衛生健康委21日在市疫情防控工作新聞發布會通報：上海8月2日確診的本土病例20日已治癒出院。8月20日0-24時，上海市報告2例本土新冠肺炎確診病例，目前在市公共衛生臨床中心隔離治療，病情平穩。對20日2例確診病例已實施集中隔離觀察的密切接觸者，連夜排查，21日發現3例新冠肺炎病毒核酸檢測陽性。

經市專家組會診，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，3例均被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），目前已轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療。也就是說，昨天報告的和今天報告的一共5例涉及浦東機場的確診病例，均已在市公共衛生臨床中心隔離治療。

今天3例病例的具體情況如下：

病例3，為浦東機場境外貨機作業人員，男，45歲，居住於浦東新區鹽朝公路798號錦江之星（東海鎮店），是8月20日確診病例2的同事。該病例已全程接種新冠疫苗。

病例4，為浦東機場境外貨機作業人員，男，45歲，家庭地址為浦東新區祝橋鎮千匯路280弄千匯苑一村社區；居住於浦東新區鹽朝公路798號錦江之星（東海鎮店），是8月20日確診病例2的同事。該病例已全程接種新冠疫苗。

病例5，為浦東機場境外貨機作業人員，男，45歲，居住地址為浦東新區祝橋鎮千匯路1000弄祝和苑北區，是確診病例4的密切接觸者。該病例已全程接種新冠疫苗。

上海市、區相關部門立即行動，對上述病例居住地和相關場所及人員全面開展流行病學調查、人員排查、採樣檢測和隔離管控。

截至今天10時，此次浦東本地疫情，已累計排查到在上海市的密切接觸者120人，均已落實集中隔離，其中3人核酸檢測陽性，就是前面介紹的病例3、4、5，其餘117人核酸檢測結果為陰性。

累計排查到在上海市的密接的密接729人，均已落實集中隔離，核酸檢測結果均為陰性。累計排查到在本市的篩查對象74879人，其中74639人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

目前已完成相關場所的物品、環境樣本檢測939份，其中14份樣本核酸檢測結果為陽性（8份為機場集中居住點房間內的環境樣本，這8份樣本中7份在一名確診者房間、1份在一名密接者房間；其餘6份陽性樣本為一名確診者家中的環境樣本），除上述陽性樣本外，其餘檢測結果均為陰性。

根據大陸國務院聯防聯控機制有關要求，經上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將浦東新區祝橋鎮千匯路280弄千匯苑一村社區和浦東新區祝橋鎮千匯路1000弄祝和苑北區列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

近期發生的本土疫情再次表明，疫情防控不能有絲毫麻痹懈怠和僥倖鬆勁。下一步，將毫不放鬆抓緊抓實抓細「外防輸入、內防反彈」各項措施，發揚「事不過夜」精神，全力做好流調溯源、隔離管控、核酸檢測、醫療救治等工作，進一步發揮發熱門診和發熱哨點診室等「監測哨」作用，嚴格落實「四早」要求，使應急處置跑在病毒傳播擴散前面。