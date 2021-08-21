印地安人瑞耶斯單場5打點。（美聯社）

台灣好手張育成21日獲得先發一壘手的機會，上陣4打數1安打、1得分，幫助印地安人以9-1痛宰洛杉磯天使。張育成打擊率上升到0.189，此外印地安人全場15支安打，天使只有4支，其中大谷翔平4打數1安打，打擊率0.272，由於他只是一壘打，攻擊指數略下滑到1.010。

此戰天使先發投手貝瑞亞（Jaime Barria）登板2局被打5分，包括首局瑞耶斯（Franmil Reyes）的3分炮，可見天使的投手狀況有多慘，除了大谷翔平幾乎沒有可用之兵。

印地安人打得很凶，第2局就輪到第8棒的張育成，他擊出內滾害死跑者，自己登上一壘，後面隊友連續敲安再將張育成送回本壘得分。第3局天使隊反攻，大谷翔平一壘打，但天使只得到1分。

接著天使換投馬上又被連續安打，張育成也趁亂敲出一壘打，他在0好3壞時出棒攻擊紅中的球，打成右外野平飛安打。印地安人瑞耶斯單場5打點，轟得天使無力招架。後來張育成出現守備失誤，趁機溜上一壘的正好就是大谷翔平。

張育成本月中回到大聯盟之後，近6戰18打數4支安打，特別是他回來的首戰就轟出全壘打，近況比上半季好轉。大谷翔平則是打擊略有下滑（攻擊指數1.010仍是全大聯盟第2），但投手丘表現十分傑出，上半季是強打、下半季是強投的傾向愈來愈明顯。