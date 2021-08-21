今天是「國際流浪動物日」，副總統賴清德今呼籲，對浪浪們來說，流浪不是自由，而是殘酷的生存競爭；遏止悲劇，「認養給牠們一個家」；用愛關懷，不再流浪。

賴清德今指出，1992年國際動物權組織（ISAR），為了提醒世人對流浪動物的關注，將每年8月的第三個週六，定為「國際流浪動物日」；到2021年已經邁入第30年囉。

他說，在生活周遭，總是很容易看到流浪動物蹤影，由於過度繁殖與棄養，導致流浪動物數量過剩。因此，ISAR在每年的今天，都會透過舉辦紀念活動的方式，呼籲以人道方式處理貓狗過剩和流浪的問題，並藉此宣導生命教育的重要性。

他說，對浪浪們來說，流浪不是自由，而是殘酷的生存競爭。為了要遏止許多悲劇不斷發生，政府和民間團體都在推行「捕捉、絕育、釋放」，以減少貓狗流浪街頭。

他表示，更期待行有餘力的朋友，認養流浪動物，給予牠們一個溫暖的家，不離不棄終身陪伴。

他說，想領養汪星人或喵星人？或是想幫助浪浪卻不知從何做起？今天「國際流浪動物保護日」，和他一同幫助流浪的毛寶貝找到溫暖的家。

他說，用實際行動浪愛發動「擔任浪浪志工」，可以查詢住家附近是否有動物之家、或是流浪動物收容中心，讓各地的浪浪都有機會獲得更好的照顧唷。

他表示，「愛就不要遺棄牠」，讓臺灣成為一個友善毛小孩的國度；更「以領養代替購買」，讓愛不流浪。