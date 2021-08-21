女星安心亞憑著甜美外型及火辣身材，一出道就被網友封為「宅男女神」，不吝嗇在社群網站秀出好身材的她，近來曬出一張「胸前開大洞」的火辣照片，深邃事業線讓所有人看的血脈賁張，立刻引發熱烈討論。

安心亞在Instagram曬出一張出遊照，只見她穿著粉色小可愛、綁起小辮子，展露出她可愛甜美的一面，不過只見她胸前直接挖空，立刻搶盡所有人目光，不僅一對傲人北半球若隱若現之外，深邃事業線更讓人看了眼睛大吃冰淇淋，幾乎無法將視線移開，最後還甜喊：「如果可以，我想看你的夕陽」，撩人金句讓粉絲直呼戀愛了。

對此，粉絲也紛紛留言：「如果可以，我想夕陽和海洋一起收藏」、「第二張覺得不行了，太犯規太辣了」、「我沒看到夕陽，只看到妳的長輩」、「想跟你一起看夕陽，會讓人有戀愛的感覺」、「如果可以的，我想每天看到安心亞本人」，至於好友李佳穎則留言：「還有其他私藏的視角照」，安心亞則回覆：「專屬於你的視角」，極佳的互動也透露出姊妹倆的好交情。

安心亞日前也在IG分享出遊的照片，只見她穿著一襲細肩帶米色洋裝，除了前面露出完美鎖骨，背部更挖空展露嫩肌與線條，由於服裝設計是沒辦法穿內衣，因此無論正面還側面，都顯露出完美胸型，讓所有人都直呼太性感了。