鎮瀾兒童家園委託的資訊公司，因遭受駭客入侵，導致捐助者的資料外洩。昨天下午開始，鎮瀾宮及兒童家園紛紛接到捐助者的詢問電話，表示收到了詐騙電話，對方假冒鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園工作人員的身分，要求核對並提供信用卡資料，或是因為系統設定錯誤要求至ATM或網路銀行操作等。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，我們合理推測及懷疑詐騙集團是有預謀及規劃的進行詐騙操作，利用金融機構周末休假，在星期五下午及晚間大規模的撥打電話詐騙，讓捐助者無從查證，進而被詐騙。

鄭銘坤提到，好一陣子以來，因為疫情的影響，全台灣的公益社福機構，都遇到捐款收入下降的困境，在維持單位的運作和人力成本上，都需要更加節省和精算。現在又遇上了詐騙集團的侵入，除了憂慮會影響捐助者的信心，更是對所有鎮瀾兒童家園的長期捐助者感到抱歉，也非常擔心有捐助者會因為一時不查而被詐騙成功。

鄭銘坤說，我們已經於第一時間已經發送幾波簡訊提醒所有的捐助者，說明鎮瀾宮或是兒童家園都不會主動撥打電話要求提供或核對信用卡、銀行等帳號資料，若有接到奇怪的電話，都應該先掛斷，不要回播，直接撥打內政部165反詐騙專線求證。

鄭銘坤希望透過媒體的力量，一起幫這波許多受害的公益團體共同發聲，透過更多管道提醒愛心捐助者，也希望年輕人看到新聞，能夠也提醒一下家裡的父母及長輩，讓大家不要因為付出了愛心和善舉，反而受到影響及傷害。