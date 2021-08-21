海巡署偵防分署高雄、基隆、台中、屏東查緝隊及艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊共同查獲走私漁船，起出一批貓咪。（海巡署提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，其中包含俄羅斯藍貓等62籠約250隻名貴貓種，價值高達新台幣1000萬元。涉案林姓船長訊後，因走私依法函送高雄地檢署偵辦。

海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情資指出，有不法私梟利用疫情期間，趁隙前往澎湖外海載運走私物品，以牟取暴利，於是與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，在8月19日於安平外海9浬處查獲某漁船。

因疫情當前，海巡人員不敢大意，漁船帶返高雄一港口後，立即將船長、船員送往義大醫院實施COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）PCR檢測，昨天確定PCR檢測皆為陰性後，便持屏東地方法院搜索票，穿著防護設備上船實施搜索，並在船艙內發現2處有通風設備密艙。

調查人員打開密艙後，發現62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量近250隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值高達1000萬元，目前皆被防檢局帶走，後續研擬依法人道安樂死。

林姓船長坦承在澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲，訊後依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例，函送高雄地檢署偵辦。另請動植物防疫檢疫局高雄分局協助，涉案船隻將依違規事證函送雄檢與漁業署裁處偵辦。