美國政府今天表示，目前有12個歐洲、中東和中亞國家允許美國人及其他從阿富汗撤離的人在境內中轉。武裝組織塔利班掌控阿富汗已近一週，美國正加緊從首都喀布爾撤離更多人。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，巴林、丹麥、德國、義大利、哈薩克、科威特、卡達、塔吉克、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和烏茲別克已開始或即將開始讓美國人及其他人在境內中轉。

白宮今天表示，美國總統拜登與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通話時，感謝卡達「慷慨協助」，還說「沒有卡達提早支援就不可能」推動這些空運作業。

路透社最先報導德國及一些中東國家已同意暫時接納從喀布爾撤出的群眾。

隨著愈來愈多報導指稱塔利班（Taliban）打壓替美軍等外國部隊工作的阿富汗人，西方強國不得不加速撤離行動，美國也正拚命撤出數以千計人。

官員說，卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員，再也容納不下，所以新一波撤離班機無處可去，今天有近6小時的時間內，沒有一架飛機離開喀布爾，但現在已再度啟程。

知悉烏代德空軍基地內部情況的消息人士說，基地條件正在惡化，撤離人員都擠在沒有空調的倉庫裡，洗手間很少，食物飲水也很匱乏。

法新社提到，在卡達的一些撤離者形容在美軍飛機庫的地上睡了至少3天。

一名消息人士說，美國官員愈來愈擔心基地內漸漸浮現的後勤問題，因為「他們目前沒有充足的食物」給更多抵達的群眾果腹。

根據北大西洋公約組織（NATO）數據，自塔利班民兵於15日掌控喀布爾以來，已超過1萬8000人搭機離開。

普萊斯說，多數飛機會從喀布爾飛到卡達，再到其他國家。他還表示，還有約12國也「慷慨提議」要安置處於風險中的阿富汗人。

阿拉伯聯合大公國外交部表示，在美國要求下，已同意接納5000名從阿富汗撤離的人，為期10天，這些人接著將前往第3國。

拜登政府一名高階官員說，華府很努力在洽談更多類似協議。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）透過聲明表示，德國已與美方協議，暫時在蘭斯坦（Ramstein）空軍基地庇護一些人。目前不清楚還有哪些歐洲國家會參與行動。

想要離開阿富汗的人所面臨的主要障礙之一仍是前往喀布爾機場的危險路程。北約和塔利班官員表示，自15日以來，機場內和周圍已有12人喪命。