海巡署近日查獲業者走私62籠250隻名種貓咪遭押回高雄港，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛等，市價高達1000萬元，但因為走私，這些貓將面臨人道安樂死。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台希望主管單位能給這些貓咪一條生路。

農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理21日表示，海巡署已經認定這是經走私管道進來的貓咪，依照動物傳染病防治條例必須做人道安樂死處理，且貓咪也有可能傳染狂犬病，考慮這些走私的貓來源不明，也不確定是否有染疾，因此忍痛依規定處理。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，雖然基於檢疫相關法規，這些貓咪可能面臨安樂死命運，但基於尊重生命理念，動物救援小組希望相關單位能妥善安置讓貓咪走完檢疫程序後，開放認養；衍生安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願意全額支付，希望這群無辜的貓咪能免於被銷毀命運。