海巡署近日查獲業者走私62籠250隻名種貓咪遭押回高雄港，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛等，市價高達1000萬元，但因為走私，這些貓將面臨人道安樂死。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台希望主管單位能給這些貓咪一條生路。
農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理21日表示，海巡署已經認定這是經走私管道進來的貓咪，依照動物傳染病防治條例必須做人道安樂死處理，且貓咪也有可能傳染狂犬病，考慮這些走私的貓來源不明，也不確定是否有染疾，因此忍痛依規定處理。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，雖然基於檢疫相關法規，這些貓咪可能面臨安樂死命運，但基於尊重生命理念，動物救援小組希望相關單位能妥善安置讓貓咪走完檢疫程序後，開放認養；衍生安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願意全額支付，希望這群無辜的貓咪能免於被銷毀命運。
#貓咪 #走私 #安樂死 #250 #台灣動物緊急救援小組
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。