觀察者網引述路透社分析，美國總統拜登提名伯恩斯為新任美國駐華大使，表示這一職位在角色上的轉變。過去10年，美國駐華大使都由政客擔任，而非經驗豐富的外交官。

路透社指出，若提名獲參議院批准，伯恩斯將填補前任美國駐中國大使布蘭斯塔德辭任後留下的空缺。目前，中美關係正處於數十年來的最低點，世界前兩大經濟體在貿易、技術、新冠疫情、台海以及南海軍事活動等多個問題上都有摩擦，不斷相互指責對方。

美聯社則認為，拜登不斷聲稱中國是美國的「競爭對手」和「國家安全擔憂」，選擇伯恩斯，是把一項最困難的外交任務交由其執行。然而，令伯恩斯頭疼的一大問題就是近期阿富汗塔利班接管全國後的混亂局勢，這讓人懷疑，拜登政府是否有能力迅速將重心轉移至印太地區並對抗中國。

綜合路透社、美聯社等介紹和此前媒體報導，伯恩斯是一名已退休的職業外交官，同時也是蘇聯問題專家，曾於2005年至2008年間擔任美國國務院次卿，也曾擔任美國駐希臘大使、駐北約大使。現在則是阿斯彭戰略集團和阿斯彭安全論壇的執行董事，同時兼任哈佛大學甘迺迪政府學院教授。

路透社認為，任命伯恩斯為新的美國駐華大使，表示這一職位在角色上的轉變。過去10年，美國駐華大使都由政客擔任，而非經驗豐富的外交官。雖然伯恩斯並不被認為是中國政策專家，但在他之前的四任美國駐華大使，也都不是中國政策專家。

據報導，伯恩斯不僅曾在民主黨籍前總統柯林頓和共和黨籍前總統小布希的政府中任職，也和現任總統拜登關係密切，曾擔任他的競選活動顧問，多年來也一直與拜登最信任的顧問成員有過密切合作，比如現任美國國務卿布林肯。

伯恩斯的對華立場也十分容易引發關注。今年5月，有外媒報導指出，伯恩斯沒有任何在中國工作的經驗，在談到中國時經常使用「對抗（stand up to）」一詞，立場偏向「鷹派」。不過，他此前在接受德媒訪問時也曾表示，中美關係正來到一個關鍵時刻，「經濟脫鈎」不是現實選項，美歐日應聯手「制衡」中國，並在特定領域與中國合作。

如今對於這一任命，伯恩斯本人則表示，如果關於他的提名得到參議院批准，他十分期待重返公職崗位，並致力於「美中之間的戰略競爭，以及在兩國關係這一關鍵時刻所面臨的其他困難和複雜挑戰」。

歐巴馬政府時期的亞洲問題專家、目前在喬治城大學公職的埃文·梅德羅斯表示，拜登選擇伯恩斯表明，在中美常規高層對話因意識形態競爭而日益減少之際，拜登尋求與中方建立一種新的溝通模式。

「就像馬匹一樣，我們需要的是一匹可以奔跑的馬，而不是一匹只會作秀的馬。」梅德羅斯說：「我們希望我們的大使是這一關係中的關鍵人物之一，我們需要理解大國政治的人。」

路透社稱，如果提名伯恩斯獲得參議院通過，他將前往中國，以填補自去年10月布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad）辭任美國駐華大使後所留下的空缺。美國前總統川普曾希望，前愛荷華州州長布蘭斯塔德能夠利用與中方官員的關係來幫忙化解貿易緊張局勢，然而最終卻無功而返。

路透社還援引一些分析人士的觀點指出，隨著近年來中美緊張關係不斷升級，美國駐華大使的作用不斷受到限制，如今拜登選擇的伯恩斯可能會承擔更為關鍵的角色。

曾多次被派駐到駐華大使館的前美國官員詹姆斯·格林（James Green）說：「美國駐華大使可以重新成為中方官員的傳信人和傳聲筒。」

不得不提的是，拜登上台執政後距今，已有超過半年時間，美國駐華大使這一重要職務不僅一直空缺，美國媒體此前也反覆猜測這一重要提名。

在拜登就任前，美國「政客新聞網」就曾爆料他考慮提名皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）擔任美國駐華大使，但後者最終擔任了交通部長。後來，《好萊塢報導》去年年底曝料拜登可能會任命迪士尼執行董事長鮑勃·艾格（Bob Iger）。彭博社又於今年2月點名，拜登會提名伯恩斯，或者前芝加哥市長伊曼紐爾。

最終，伯恩斯被提名為駐華大使，伊曼紐爾如今則被提名為駐日大使。