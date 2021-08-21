桌球「小林同學」林昀儒。（富邦悍將提供）

因疫情延宕的「台灣大哥大XVIII悍將中學」主題日將於28、29日再次敲響鐘聲，代表參加東奧的同學們也要一起重返校園，「桌球好手」林昀儒將拋開桌球拍、改握棒球擔任28日開球嘉賓，「柔道男神」楊勇緯則將於29日首次站上投手丘。

28、29日連續2天下午3點30分至4點請球迷準時到司令台集合，一起來分享優秀同學們的喜悅，近距離跟他們互動，你的「小林同學」林昀儒跟大家說：「8月28日不見不散！」，而學妹們的「男神學長」楊勇緯則跟大家說：「8月29日等你唷！」

年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，他們不僅是老師的得力小助手更是大家心目中的帥氣指標，五位超強候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及霸氣暖心兼具的天菜主廚「家政小老師」，同學們記得來投下你心中神聖的一票，第四屆悍將中學校草將於29日賽前揭曉。