爭取連任國民黨黨主席的江啟臣21日風塵僕僕南下高雄，先前往岡山眷區拜訪，隨後又趕往和孫文南院的院長汪明生交流意見，搶攻藍營鐵票意味濃厚；對於競爭對手朱立倫以「球場總教練兼投手會分心，也不一定公平」一說，江啟臣受訪表示，選戰要因應情勢做靈活調度，不論教練或球員有需要都必須下場，江並強調，「不會參與2024，但若2022團隊有需要，他會全力配合」。

江啟臣今天上午結束高雄市岡山參訪行程後，隨即在10時30分許，趕往高雄市的孫文南院，和院長汪明生餐敘並交換意見，江啟臣在會前接受媒體訪問，針對有意角逐黨主席的朱立倫的「球場教練和球員」的攻防戰，江啟臣也提出自己一套見解。

有意爭取連任國民黨主席的江啟臣21日上午南下高雄，和孫文南院院長汪明生餐敘並交換意見。（石秀華攝）

江啟臣表示，選戰要因應狀況和情勢做靈活調度，今天不論是當教練或球員就是一個團隊，團隊中的角色都必須隨時因應戰情變化作隨時調整，只要有需要都必須下場。

江啟臣指出，對於國民黨面對未來的選戰，不論是2022或2024，在團隊裡的每一員，大家都應該做好相關準備，只要團隊有需要就要配合，當然作為主席的人，也要對團隊合作表達自己的承諾，江啟臣強調「他不會參與2024，但若2022團隊有需要會全力配合」。

江啟臣的隨行幕僚隨後補充說法指，江啟臣的2022說法意味若未來縣市首長有艱困選區卻無人參與，國民黨若有需要，身為主席的江啟臣也會全力配合。