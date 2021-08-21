蔡英文總統今出席「我國參加第16屆2020東京帕拉林匹克運動會代表團授旗典禮」時表示，她期待選手們能在賽場上盡情發揮，用最好的表現來鼓舞世界、讓世界看見臺灣；也請國人朋友一起為臺灣的選手集氣、加油。

總統強調，每一位選手的生命故事、辛苦訓練過程都讓人敬佩，這種克服障礙、突破自我的精神，就是帕運精神。

總統抵達後，首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金予選手代表，為即將出征的教練及選手們加油打氣。

總統致詞時表示，東京帕運即將在8月24日登場，在不久前東奧閉幕典禮上，也特別播出帕運選手的特寫影片。

總統說，影片中，有用義肢飛快衝刺的田徑選手，也有失去雙手、依然全力揮拍的桌球選手，每一幕都非常感人。這些選手克服了障礙，努力達成更快、更高、更遠、更好的目標，這種不被擊倒的精神，就是帕運精神。

總統提到，也如同帕運紀錄片中所說，「奧運是英雄誕生的地方，帕運則是英雄匯集的地方」，代表臺灣的英雄們，即將啟程前往帕運殿堂，來爭取最高的榮譽。

總統指出，這次臺灣一共有10位選手參賽6個運動種類，每一位都非常傑出。像是第二度征戰帕運，「要讓世界看見臺灣」的田徑選手楊川輝；以及同樣在田徑場上發光發熱，曾在全國身障運動會勇奪七金的劉雅婷。

總統接著指出，實力堅強的桌球陣容，像是2020年世界排名第一的程銘志；還有40幾歲才開始練球，十多年來堅持努力，曾在亞帕運拿下銀牌的盧碧春；以及團體賽的黃金搭檔田曉雯、林姿妤，她們互相砥礪，一起突破自我的極限。

總統說，柔道場上表現也很優異，曾在帕運拿下銀牌的李凱琳，其堅持已經讓更多人看見帕運選手的努力。今年有兩位首次踏上帕運殿堂的年輕新秀，一位是羽球選手方振宇，多年來努力突破手部功能的限制，用球拍實現夢想；另一位是今天在現場的游泳選手陳亮達，在游泳復健過程中投入各項比賽，創造出亮眼的成績，被稱為「水中蛟龍」。

總統說，健力選手林亞璇，也是今年總統教育獎的得主，昨天才在頒獎典禮見面，亞璇不僅努力挑戰自我，也幫助其他身障朋友勇敢追夢。

總統提到，除了選手的努力，這幾年教育部也全力推動身心障礙運動，以及協助選手備戰東京帕運。這次帕運在疫情期間舉行，她特別請教育部全程都要採取最高規格來照顧代表團的成員，從防疫物資、醫療防護到後勤團隊都要完整、周全，提供選手們充分的支持。

總統表示，帕運期間電視和網路都有同步轉播，她請國人朋友與她一起來關注賽事、一起為每一場比賽集氣、加油，給臺灣選手最大的支持。