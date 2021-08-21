「想多收民眾錢？」台北市有民眾日前將車停在松信路停車格，豈料駛離後系統卻仍在計費，繳費時才發現被多算42分鐘，隨即打1999反映卻求助無門，讓他氣得跳腳。對此，北市停車管理處承諾，將查詢計時系統是否有狀況，定會積極改善。

身為苦主的陳先生回憶，20日上午9時15分他將愛車駛離停車格，繳交停車費時卻發現，上頭顯示的最終離開時間為「9點57分」，意即多算了42分鐘，讓他覺得有點扯，事後打電話到北市停管處反映，總機只說會再做處理，再打去1999申訴也無下文。

有民眾開離北市停車格後，電子系統卻還在計費，繳費時才發現被計了42分鐘。（陳先生提供）

陳先生直言，雖然多收30分鐘的費用不是大錢，但萬一電子收費真有問題，其他民眾恐也和他一樣變成冤大頭，在不知情下還繼續繳款，「北市府這樣算不算多收民眾的錢？」，應該針對系統再次確認，否則超收的費用總有一天會積沙成塔。

但上述情事並非特例，北市議員李明賢調閱資料時發現，從2019年到今年5月底，中正大安地區開出289萬2867張，開錯36張，多收了3415元；信義南港地區101萬4828張，開錯47張，多收3995元；天母地區91萬3343張，開錯21張，多收875元，民眾申訴通過率則為87.82％。

「A民眾的錢就很智慧，要退費就裝傻裝糊塗？」李明賢質疑，停管處開錯單的數量總計131件，數據恐遠遠被低估，許多民眾被超收後根本不知情，或是知道了沒有申訴，他建議市府應建立一套機智，「主動式」查證有多少案例被超收，要有退費機制。

對此，停管處長李昆振擔保，只要申訴到1999，北市府一定會立案處理，關於系統超時收費問題，停管處會從後台查詢，而外勤相關單位每30分鐘拍照一次，系統是否為民眾所說有狀況，會積極查辦且改善。