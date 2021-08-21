大陸觀察者網21日報導，載有中國人車隊20日在巴基斯坦再遭自殺式恐襲，中使館強烈譴責。事發幾小時後，被多國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」宣稱對此事負責。據悉，2018年11月，中國駐巴國喀拉蚩領事館遭多名武裝分子襲擊，致2死1傷，也是「俾路支解放軍」所為。

8月20日，中國駐巴使館發布聲明確認，當天，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路專案，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷患送往瓜達爾醫院治療。

另據路透社、美聯社21日引述巴基斯坦內政部和警方稱，襲擊發生在當晚7點左右，造成兩名在路邊玩耍的當地兒童死亡，一名中國人和另外兩名巴基斯坦人受傷。

報導還稱，中國員工乘坐三輛車，由安全部隊護送。一名小男孩從附近跑出來，當安保人員試圖攔截時，他在離車隊大約15-20米的地方引爆了自己。「一名受傷中國公民被緊急送往附近的瓜達爾醫院，目前情況穩定。」

巴內政部聲明表示，巴基斯坦已經對在巴中國公民的安全進行了全面審查。

瓜達爾港位於巴基斯坦西南部的俾路支省，分裂分子長期在那裡進行叛亂活動。目前，被多國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」宣稱對此次事件負責，聲稱「對中國工程師車隊進行了一次所謂『自我犧牲』的襲擊」。

2018年11月23日， 中國駐喀拉蚩領事館遭多名武裝分子襲擊，也是「俾路支解放軍」所為。巴基斯坦警方當時稱，針對中國領事館的襲擊已被挫敗。襲擊造成2名巴基斯坦員警身亡，喀拉蚩領館1名安保人員受傷，3名襲擊者均被擊斃。

而對於8月20日的恐怖主義行徑，中國駐巴使館予以強烈譴責，並對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

中國駐巴使館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷患，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

20日晚，巴基斯坦資訊部長法瓦德·喬杜里（ Fawad Hussain）在社交媒體上表示，「瓜達爾襲擊是蓄意破壞由中國和巴基斯坦偉大領導的經濟藍圖的又一種把戲，我們的敵人不能動搖我們的決心，我們將不遺餘力地將罪犯繩之以法。」